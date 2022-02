Lieux de culte et passeport vaccinal: un malaise profond dans les communautés

Voir la galerie de photos

Bien que le gouvernement du Québec ait permis la réouverture des lieux de culte pour assurer aux fidèles la possibilité de se réunir en célébrations et en messes, il existe un profond malaise, parmi plusieurs églises de diverses dénominations, face à l’imposition du passeport vaccinal à l’entrée de ces lieux essentiels à la pratique de la foi.

« Cela va totalement à l'encontre de notre mission qui implique l’accueil inconditionnel des personnes qui se présentent chez-nous », a indiqué le pasteur de l'Église Baptiste Évangélique de Saint-Georges, Sylvio Janelle, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Il rappelle que sa communauté religieuse n'est pas différente de la société québécoise en général alors que certains membres sont totalement vaccinés et d'autres pas.

Dans un communiqué émis cette semaine, la Table interreligieuse de concertation du Québec, — qui regroupe des représentants de plusieurs églises chrétiennes, de différentes traditions juives, de différentes mosquées, et du Centre canadien d’œcuménisme, incluant l'église du pasteur Janelle, souhaite que cette obligation de passeport soit levée dès que possible pour l’ensemble des lieux de culte et que les rassemblements religieux soient régis selon des règles semblables à ceux des groupes communautaires d’entraide et de soutien, tels les AA, pour lesquels aucune preuve vaccinale n’est requise.

Sylvio Janelle précise qu'un compromis temporaire acceptable serait de revenir aux règles qui prévalaient jusqu’à la mi-décembre 2021, qui laissaient le choix aux communautés de demander le passeport vaccinal ou non. Chaque option impliquait qu’un nombre distinct de personnes pouvaient être admises dans le lieu de culte.

Le leader religieux rappelle que, depuis le début de la pandémie, les bénévoles de son église, responsables de l'accueil, « des personnes motivées par leur foi et leur souci des autres », ont scrupuleusement fait respecter les protocoles sanitaires établis en collaboration avec la Santé publique (port du masque, distanciation, lavage des mains, etc.).

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'obligation du passeport vaccinal sera en vigueur, le pasteur Janelle continuera d'officier, comme il l'a fait dimanche dernier en plein coeur de l'hiver, les célébrations de sa communauté à l'extérieur des murs de l'église, sise sur le boulevard Lacroix, afin que tous les membres de sa congrégation puissent « entendre ensemble dans un même groupe la parole de Dieu », vaccinés ou pas.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la pasteur de l'Église Baptiste Évangélique de Saint-Georges, Sylvio Janelle.