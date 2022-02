Chaudière-Appalaches: reprise des chirurgies d'un jour

Devant la légère amélioration de la situation, notamment concernant le nombre d’hospitalisations reliées à la COVID-19, le CISSS de Chaudière-Appalaches a décidé de reprendre, depuis lundi et au cours des prochaines semaines, certaines activités hospitalières délestées.

Il est notamment question ici de chirurgies d'un jour, qui ne nécessitent pas d'hospitalisations, ou encore des activités en endoscopie.

Cette reprise est bien entendu tributaire du retour progressif, dans les blocs opératoires, des employés délestés pour soutenir d'autres soins et services aux citoyens, tout en demeurant, pour le moment, au niveau de délestage de niveau 3, ont laissé savoir les responsables du réseau régional de santé.

Voici d'ailleurs quel était le portrait ce matin des hospitalisations reliées à la COVID-19 dans les quatre centres hospitaliers en Chaudière-Appalaches:

- Hôpital de Saint-Georges: neuf personnes dans les unités de soins régulier (+1) et deux en soins intensifs (0), pour un total de 11.

- Hôtel-Dieu de Lévis : 35 dans les unités de soins (+13) et quatre en soins intensifs (-1), pour un total de 39.

- Hôpital de Thetford Mines : trois dans les unités de soins (0) et une (1) en soins intensifs (+1), pour un total de quatre.

- Hôpital de Montmagny : sept dans les unités de soins (0), aucune en soins intensifs (-1), pour un total de sept.

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 54 dans les unités de soins (+14), sept en soins intensifs (-1), pour un total de 61.

Par ailleurs, deux nouveaux décès sont signalés, survenus dans des RPA de Lévis, pour porter le nombre total en Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie à 506.

Statut du personnel - 9 février

Pour le nombre d'employés absents en raison de la COVID, en date de ce matin (9 février), il, se chiffre à 497 personnes retirées du travail dont 150 demeurent en télétravail.

De ces 497 employés absents, 320 sont confirmés positifs à la COVID. Les autres sont en isolement, notamment en raison de contacts étroits domiciliaires, dans la communauté ou au travail.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 3 361 nouveaux cas, pour un total de 889 057 personnes infectées. Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires;

- 72 070 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 55 794 positifs et 990 déclarés pour la journée d'hier, dont 763 positifs;

- 31 nouveaux décès, pour un total de 13 582;

- 2 348 hospitalisations, soit une diminution de 32 par rapport à la veille avec 178 nouvelles entrées et 210 nouvelles sorties ;

- 171 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de sept (7) par rapport à la veille avec 18 nouvelles entrées et 25 nouvelles sorties;

- 28 296 prélèvements réalisés le 7 février.

Pour ce qui est de la vaccination, 35 894 doses administrées s'ajoutent, soit 35 044 dans les dernières 24 heures et 850 avant le 8 février, pour un total de 18 061 383 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 290 048 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 18 351 431 doses reçues par les Québécois.