Une aide de 100 000 $ pour rénover L’ADOberge de Saint-Georges et de Lévis

Le gouvernement du Québec octroie un montant de 99 533 $ pour la mise à jour des installations de L’ADOberge de Saint-Georges et ainsi que celle de Lévis.

Cette aide provient du tout nouveau programme en infrastructures jeunesse créé par l’adjoint parlementaire au premier ministre.

L’organisme veut utiliser les fonds pour rénover les deux points de service en faisant des travaux d’insonorisation pour les interventions, l’aménagement d’une terrasse extérieure à Saint-Georges pour améliorer les milieux de vie ainsi que la mise aux normes des bâtiments.

« Pour nos jeunes et notre équipe de travail, la qualité de nos milieux de vie fait une grande différence au quotidien. Avec les améliorations intérieures et les nouveaux aménagements extérieurs plus dynamiques, les installations de nos deux maisons seront davantage adaptées aux besoins de nos jeunes. Ceux-ci pourront profiter à 100% de leurs milieux de vie temporaire qui seront encore plus propices à leur cheminent personnel. Nous remercions le gouvernement du Québec pour le soutien offert à notre organisme.»

Marc-Antoine Boisvert, directeur général de L’ADOberge Chaudière-Appalaches.

L’ADOberge Chaudière-Appalaches reçoit des centaines d’adolescents chaque année qui ont entre 12 et 17 ans. C’est un service d’hébergement temporaire pour les jeunes vivant des difficultés et qui désire entreprendre une réflexion par rapport aux problématiques dans leur famille ou leur vie personnelle. L’organisme autonome les encadre et les aide sur le plan relationnel, familial, scolaire et personnel. Les services sont offerts gratuitement aux familles qui en font la demande.