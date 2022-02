La famille Blumstein entreprendra un périple de 8 000 km pour lutter contre les cancers pédiatriques

Voir la galerie de photos

La famille Blumstein, de Saint-Georges, entreprendra en juillet prochain une traversée du Canada durant laquelle elle amassera des fonds pour la lutte aux cancers qui affectent les enfants.

« Un vrai "road trip, comme on les aime! », de dire le père Steve, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com, en compagnie de sa conjointe Aline et de son fils, Maé. Ils sont originaires de l'Alsace.

Le trio entend se rendre de la Beauce jusqu'à Jasper en Alberta, à bord d'une camionnette aménagée en style campeur qui leur servira de moyen pour se déplacer et s'héberger.

Les aventuriers se sont associés avec la Fondation Charles-Bruneau et veulent récolter pas moins de 100 000 $. Toutes les sommes qui seront amassées pour la cause transigeront par la fondation.

Pourquoi cette cause et cette Fondation? « Notre fils, Maé, 12 ans, est guéri d'une leucémie depuis le 16 juin 2018. Il est suivi annuellement dans l'unité du Centre hospitalier de l'Université Laval depuis notre arrivée au Québec en 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement qui l'a sauvé, lorsque nous habitions encore en France, provenait des recherches menées avec succès et des protocoles mis en place à l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal. Un alignement des astres comme cela, ça ne s'invente pas! », fait savoir Steve.

Présentement, la famille est à la recherche active de commanditaires pour assurer le financement d'un VR, une somme avoisinant les 7 000$.

De même, ils sont aussi en démarchage auprès des compagnies beauceronnes qui voudront s'associer à la traversée pour atteindre l'objectif de 100 000$ en faveur de la Fondation Charles-Bruneau.

« On veut montrer qu'il y a une vie après la maladie », fait remarquer Maé qui est le plus bilingue de la famille alors qu'il fréquente présentement une école d'immersion anglophone. Une dimension non négligeable lorsque les Blumstein se retrouveront dans le « rest of Canada »!

Le périple aller-retour devrait durer un bon mois.

Les entreprises, organismes et individus qui voudraient apporter leur soutien à cette démarche sont priées de communiquer avec Steve Blumstein par téléphone (418 313-0741) ou par courriel ([email protected]).

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Steve, Aline et Maé Blumstein.