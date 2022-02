Atteinte d'une maladie cardiaque, Alicia Pomerleau participera à Miss Canada

Motivée par sa joie de vivre, Alicia Pomerleau de Saint-Éphrem participera au concours de Miss Canada à Montréal du 26 au 30 mai prochain.

Cette jeune fille de 20 ans est née avec une malformation cardiaque appelée hypoplasie du cœur gauche. Après être passée au-dessus de trois chirurgies à cœur ouvert, plusieurs autres opérations et de nombreux rendez-vous médicaux, Alicia démontrera sa détermination et sa force pour tenter de remporter ce concours de personnalité.

Elle s’est lancée dans cette aventure sur une suggestion de sa maman. « Je ne suis pas une fille qui prend soin d’elle, qui s’habille beaucoup et qui se maquille beaucoup alors ma mère m’a dit : Aweille participe donc à ça ! J’ai dit OK let’s go ! », a raconté la jeune femme lors d’un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Cela fait plus ou moins un an qu’Alicia s’est inscrite et elle a su il y a quelques mois qu’elle avait finalement été sélectionnée. En attendant d’être à Montréal, elle s’occupe de s’acheter des robes, de se trouver des commanditaires et de se faire de la publicité pour avoir des votes.

« C’est quand même stressant parce que la plupart des filles qui sont là-bas ont déjà participé à des concours comme ça alors que moi je ne sais pas pantoute à quoi m’attendre », a-t-elle confié.

Malgré cela Alicia reste positive et n’est pas fermée à l’idée de faire d’autres concours de ce genre si elle aime son expérience.

« Je veux montrer aux gens qui ont une maladie un peu comme moi que dans la vie il faut foncer. Ce n’est pas ça qui doit t’empêcher de faire des choses », a conclu la candidate.