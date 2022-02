Plus de 115 000 $ amassés au Cardiothon Manac

La 9e édition du Cardiothon Manac au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin qui s'est tenue hier a permis d'amasser 116 697 $, dépassant l’objectif fixé à 100 000 $.

Au total, ce sont 52 entreprises et plus de 250 participants qui ont relevé le défi sous la coprésidence d’honneur de Régis Drouin, fondateur de CDID et Denis Mathieu retraité de Finloc 2000.

« Nous voulons remercier tous les partenaires et les équipes participantes qui nous ont aidé à atteindre cet objectif et grâce à qui les programmes de prévention et de réadaptation du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin seront soutenus cette année », ont indiqué les coprésidents d'honneur Régis Drouin et Denis Mathieu.

Plusieurs activités étaient proposées dans le cadre de cet évènement qui se déroulait de 8h à 16h. Il y avait notamment des défis physiques à différents kiosques, entre autres le Défi du coprésident Denis Mathieu au parc des Rapides-du-diable à Beauceville et celui de Régis Drouin à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

« L’année dernière avait été une année exceptionnelle et l’objectif de cette année était très ambitieux. Toute l’équipe a travaillé très fort pour promouvoir l’événement, relancer les équipes et soutenir les coprésidents d’honneur qui ont effectué un travail extraordinaire. La température extérieure a freiné la participation de la population, mais les gens ont été là pour les dons et c’est ce qui est important. Grâce à cette générosité, la fondation pourra maintenir ses actions auprès de la population d’ici. Merci énormément pour votre soutien ! », a terminé Chantal Quirion, directrice générale de la Fondation et du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.