Projet Maison Héritage Abénaki: c'est parti!

Longtemps attendu dans la communauté, le projet de résidence publique pour aînés à Saint-Prosper vient d'obtenir un appui de taille qui permettra de lancer la construction du bâtiment.

En effet, la Maison Héritage Abénaki se voit accorder une contribution financière de 5,5M $ du gouvernement du Québec. C'est le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce ce matin en conférence de presse. Il était accompagné du maire de la Municipalité, Alain Maheux, et du président du conseil d'administration de la résidence, Richard Couët.

Le montant est accordé dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements.

Le nouvel édifice de trois étages s’érigera au 2585 sur la 30e rue, dans le secteur de l'ancien aréna. La municipalité n'est pas la promotrice du projet mais participe financièrement en cédant le terrain et en fournissant les services municipaux d'installation (eau et égout), a rappelé le maire Maheux.

La Maison Héritage Abénaki, gérée par une corporation à but non lucratif, comptera 30 unités à loyer abordable, soit 25 logis 3½ et cinq 4½. L’aménagement prévoit un ascenseur, une salle communautaire, une salle à manger avec cuisine, une salle polyvalente, un salon par étage et une terrasse extérieure.

« On peut enfin dire que le projet va se faire », de lancer le président de la corporation qui, à titre d'ancien maire, avait été à l'origine des premières démarches qui remontent à 2015.

M. Couët a indiqué que les plans sont prêts depuis plus d'un an et que l'appel d'offres pour trouver un contracteur va se faire dans les prochaines semaines. Les parties espèrent une mise en chantier en 2022 pour une occupation des lieux en 2023.

Entretemps, le recrutement des futurs locataires s'effectuera en vertu des divers critères, dont celui que 80% des logis doivent être accordés à des personnes à faibles revenus (moins de 21 000$ par année) et en priorité à des Prospériennes et Prospériens La clientèle visée est celle des 65 ans et plus en légère perte d’autonomie et toutes les personnes âgées de 75 ans et plus.

Le terrain cédé par la municipalité permet de recevoir une seconde phase « mais on va d'abord compléter celui-ci », a conclu Richard Couët.

D'entrée de jeu, le député Poulin avait tenu à rappeler que cette nouvelle annonce s'ajoutait à celles qu'il avait effectuées pour Saint-Prosper au cours des dernières semaines, dont l’arrivée d’un nouveau CPE de 52 places et des investissements de 600 000$ dans la rénovation du CHSLD local.