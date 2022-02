André Beaudoin pose un geste pour la vie

Voir la galerie de photos

Pour venir en aide aux groupes de soutien en prévention du suicide dans la région, André Beaudoin a lancé un projet de collecte financière bien spécial.

En effet, le résident de Saint-Georges a entrepris de créer une oeuvre d'art sur une guitare qu'il fera tirer le 18 mars prochain.

« J'ai été touché par le suicide, très jeune, alors que je n'avais que 7 ans. C"est un cousin que j'aimais beaucoup qui a commis cet acte. Il n'avait que 14 ans. Récemment, j'ai perdu des amis de la sorte en l'espace de deux semaines. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose », a-t-il révélé lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Comme il est artiste-peintre et musicien, il a acheté une guitare qu'il a démontée pour créer une oeuvre sur le boîtier, dans le but de la faire tirer.

Pour ce faire, il a donc mis en vente 1000 billets, au coût de 10 $, alors que l'entièreté des fonds recueillis seront versés à la Fondation Un geste pour la vie qui soutient le financement des services du CEPS Beauce-Etchemin.

De même, la peintre georgienne Maude Lachance s'est jointe à la démarche en faisant don d'une toile qui fera aussi partie des prix remis lors du tirage.

Enfin, André Beaudoin a indiqué que le chroniqueur sportif et ancien joueur de hockey professionnel, Dave Morissette, l'avait contacté pour lui offrir de signer la guitare. On sait que Morissette est un homme qui se consacre à des causes comme celles sur la santé mentale et la dépendance, lui qui a été confronté à ces réalités au cours de sa vie.

Pour se procurer des billets, on peut communiquer par Messenger auprès de Sonia Loubier à l'adresse suivante:

https://www.facebook.com/sonia.loubier.7

Il ya a également quelques points de vente:

- Restaurant bar Le Brûlé (Saint-Côme)

- Garage Serge Poulin (Saint-Côme)

- Marché 723 (Saint-Georges)

- Pharmacie Uniprix (boul. Lacroix)

- Accommodation M'as-t-u-vu? (Saint-Georges)

- Bumper to Bumper (Saint-Georges)

- Centre de peinture Pierre Tanguay (Saint-Georges)

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec André Beaudoin.