EnBeauce.com revient avec ses Portraits de femmes

Partout dans le monde, les femmes prennent de plus en plus leur place dans cette société qui bien longtemps a mis de côté leurs droits. Aujourd’hui, elles peuvent être à la tête de grandes entreprises et de projets.

Les Beauceronnes ne font pas exception, et ce dans divers milieux. Que ce soit dans le domaine artistique, entrepreunarial, communautaire ou dans l’éducation, elles se démarquent et il est important de souligner leurs accomplissements.

Une fois par année, le 8 mars plus précisément, la femme est mise de l’avant lors de la « Journée internationale des droits des femmes ». Selon les Nations Unies, elle se définit ainsi, c’est « un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu’elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C’est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l’avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes ».

Toutefois, EnBeauce.com considère qu’une journée n’est pas assez et c’est pourquoi, nous revenons cette année encore avec la série Portraits de femmes durant les huit prochains jours qui présenteront des femmes de la région de divers horizons.

À compter de demain, la première rencontre de la série d’entrevues vidéo se fera avec Myrka Perron.