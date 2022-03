Portrait de femmes: Marie-Pier Brousseau

À la suite d'une recommandation favorable de la Santé publique, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que les assouplissements prévus le 14 mars pourront être levés plus tôt, soit le samedi 12 mars. De plus, la santé publique propose une séquence graduelle de retrait du port obligatoire du masque dans les lieux publics.