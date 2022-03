Portrait de femmes: Dominic Paré

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, EnBeauce.com présente le portrait de huit Beauceronnes qui, chacune dans leur domaine, ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership pour forger une société forte de valeurs que sont le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil et l'ouverture. Aujourd'hui, rencontre avec Valéry Loubier, de Saint-Joseph-de-Beauce. Mère de deux petits garçons, elle a créé l'école de danse Dan-zaa à Beauceville il y a 13 ans, le refuge Ami-maux il y a près de huit ans et La fabrique à Val durant la pandémie. Entrepreneuse dans l'âme, Valéry a choisi de suivre son coeur et ses convictions.