Portrait de femmes: Vanessa Roy

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, EnBeauce.com présente le portrait de huit Beauceronnes qui, chacune dans leur domaine, ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership pour forger une société forte de valeurs que sont le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil et l'ouverture. Aujourd’hui, rencontre avec Caroline Bouchard, native de la Beauce. Avec plus de 30 ans en expérience de gestion, elle est devenue en 2021 la première femme à être à la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches depuis sa création en 1990. Ce n’est pas son premier poste de dirigeante, mais elle est particulièrement fière de cette nomination.