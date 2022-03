Le Relais pour la vie de Saint-Georges fait son retour

Pour cette 15e année, le Relais pour la vie de Saint-Georges de la Société canadienne du cancer revient sur le terrain le 11 juin. Le tout se déroulera sous la présidence d’honneur de Myriam Bureau, copropriétaire de Groupe Intern6t.

L’évènement est entièrement organisé par des bénévoles. Les résidents issus de plus d’une douzaine de municipalités de la Beauce viennent marcher pour récolter des dons et appuyer la cause. En effet, plus de 2 500 participants, familles, amis et collègues, s’unissent l’espace d’une nuit pour célébrer la présence de plus de 150 porteurs d’espoir (survivants du cancer) et pour rendre hommage aux personnes touchées.

L’organisation désire mettre encore plus de l’avant l’apport important des entreprises locales. Elles sont invitées à former une équipe pour venir marcher.

Les inscriptions sont lancées sur le www.cancer.ca Il est possible aussi de suivre sur la page Facebook Relais pour la vie de Saint-Georges pour toutes les dates importantes, pour rencontrer nos équipes et bien plus.

La marche se tiendra sur le stationnement du CIMIC de Saint-Georges le 11 juin de 19 h à 7 h.