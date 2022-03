Guerre en Ukraine: inquiétude et impuissance pour Olga Ulanova

Inquiétude et impuissance sont certainement les termes qui expriment le mieux les émotions ressenties par Olga Ulanova, résidente de Saint-Georges, depuis le début de la guerre en Ukraine.

Native d’une petite ville près de Moscou, Olga a déménagé en Ukraine avec ses parents à l’âge de 4 ans. Elle y a vécu toute sa jeunesse avant de venir s’installer en Beauce, au Québec, en 2009.

« Ce qui m’a amené en Beauce au Québec, c’est la liberté et la possibilité de vivre sans pression, la réussite de ma petite famille et l’avenir heureux », a indiqué l’adjointe de direction de la MRC Robert-Cliche âgée de 38 ans.

Justement, la liberté, si cher à ses yeux, a pris une claque dans son pays de cœur où sa famille et ses amis vivent présentement. Depuis les attaques menées par la Russie au cours des derniers jours, Olga s’inquiète du sort réservé à ses proches qui ne peuvent pas quitter le pays pour le moment. Grâce à Internet, elle reçoit de leurs nouvelles tous les jours.

« Le conflit est partout en Ukraine, pas seulement à Kiev, la capitale. Ma famille et mes amis qui vivent aussi bien à Kiev et dans le reste de l’Ukraine vivent chaque jour dans une peur qu’on ne peut pas imaginer ici au Québec. En ce moment, les Ukrainiens se battent pour la fierté de leur réussite, la démocratie et la liberté. »

Mère de trois enfants, elle ne veut pas se mettre en danger en se rendant en Ukraine, même si elle aimerait beaucoup. « En temps de guerre, je préfère préserver mes enfants. Nos enfants n'auraient jamais dû connaître cette horreur, car c’est un crime horrible, un crime sur la liberté et la vie. »

Olga ne peut pas non plus faire venir ses proches en raison de la guerre. Elle tente tout de même de rester positive en se disant que la guerre en Ukraine va s'arrêter. « Car ce conflit c’est un assassinat avec préméditation, mais le dictateur russe veut tuer la liberté et la démocratie. »

Difficile de ne pas se laisser emporter par les émotions lorsqu’on vous annonce que votre famille est sous les bombes et sous les balles de fusil d'assaut.

« Mon sentiment est la peur, la peur de perdre mes proches. Chaque jour, je reçois des tas de messages de soutien, mais ce n’est pas moi qui subis cette guerre. Désolée, ma peine, personne ne pourra la prendre. Je souhaite seulement qu’on arrête cette guerre inutile. »

Elle décrit le président russe, Vladimir Poutine, comme un dictateur, « un fou qui manipule le monde au bon vouloir. »

« Je demande à tout le monde de soutenir le peuple ukrainien, le peuple courageux qui se bat depuis une semaine. C’est un génocide des droits, des libertés, de la liberté d’expression et c’est un crime contre l’humanité. Gloire à l’UKRAINE !!! », a-t-elle lancée.