COVID-19 : l'équipe de vaccination mobile est présente en Beauce

Le 14e Souper au homard organisé par l'organisme Au Bercail aura lieu le 20 mai prochain, dès 17 h 30, au Club de golf de Saint-Georges, sous la présidence d’honneur de Joël Veilleux, propriétaire du Marché Métro Laval Veilleux. Ce dernier a souligné l'importance de cette activité de financement pour le bon fonctionnement de cette maison d’hébergement. « C’est un événement très apprécié et festif qui ouvre la saison estivale en beauté et qui nous permet de renouer des liens avec les gens de notre région », a-t-il ajouté. Chaque semaine, son entreprise donne des denrées et des repas préparés à l’organisme. « Personne n’est à l’abri d’une situation de détresse et la présence d’une maison comme celle du Bercail est rassurante parce que nous savons qu’au besoin nous y serons accueillis avec dignité et respect. Il est primordial qu’ensemble nous soutenions cet organisme pour qu’il puisse continuer sa mission », a terminé Joël Veilleux.