Guerre en Ukraine: Sylvain Longchamps accueille des réfugiés

Depuis quelques jours, avec son épouse Oksana Krompashchyk, le Beauceron Sylvain Longchamps a commencé à accueillir chez-lui des réfugiés du front de guerre qui sévit depuis maintenant deux semaines en Ukraine.

Dans leur petite maison du village de Gorodok, près de Lviv, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière polonaise, le couple a accueilli jusqu'à sept personnes en même temps, qu'ils ne connaissaient absolument pas. D'autres vont venir, assure Sylvain.

« La guerre est de plus en plus horrible, mais dans notre région, nous sommes toujours épargnés pour l'instant. Il y a énormément de réfugiés qui fuient les combats et qui sont arrivés dans la région de Lviv. Ils ne veulent pas nécessairement s'en aller de suite à l'étranger, mais attendre de voir ce qui va se passer, et peut-être pouvoir retourner chez eux si la situation se calme ou si cette guerre se termine (...) Ils ont transformé des écoles et des gymnases en dortoirs pour accueillir les réfugiés, mais ce n'est pas suffisant... » a-t-il mentionné dans un courriel de correspondance avec EnBeauce.com.

Trois des sept réfugiés étaient toujours chez-lui au moment de la dernière communication avec notre média, alors que quatre personnes avaient réussi à louer un petit appartement qui venait de se libérer. « Il faut comprendre que, même si nous voulons les aider, les gens sont un peu embarrassés de vivre chez des étrangers, et surtout, ils ne veulent pas déranger », de faire remarquer Sylvain Longchamps.

Rappelons qu'il travaille là-bas, comme consultant en élevage porcin et qu'il réside dans le pays depuis maintenant 12 ans.

Plus de 400 000 civils ukrainiens ont été évacués sur le territoire ukrainien depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie, il y a 15 jours, a affirmé jeudi le ministre de l'Intérieur du pays.