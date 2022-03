Audrey Morin relève le Défi têtes rasées de Leucan

La pharmacienne Audrey Morin, copropriétaire de la franchise Proxim de Saint-Martin, a accepté de relever le Défi têtes rasées de Leucan qui est prévu le 24 avril prochain.

Elle fait partie du groupe de 10 femmes de la campagne Les Audacieuses de Leucan, qui, outre de se faire raser les cheveux, se sont engagées à amasser un total de 200 000 $ pour l'organisme.

« Aider les autres, rendre service, ça finit toujours par te remplir le cœur d’amour, c’est gratifiant, intéressant. Je vis toujours comme ça : si je peux aider, je le fais. On ne regrette jamais d’en avoir trop fait », a indiqué Mme Morin dans le communiqué de presse de l'annonce.

Quand on lui a présenté l’opportunité de faire partie des Audacieuses, la pharmacienne a eu une pensée pour une de ses petites clientes, aujourd’hui décédée. « Sa mère nous appelait pour venir chercher les médicaments de soins palliatifs. Elle souhaitait que la fin de vie de son bébé se déroule à la maison entourée des siens. Ça m’a beaucoup touchée. »

Les dons permettront à Leucan de poursuivre sa mission et d’accompagner les familles qui reçoivent un diagnostic de cancer et de les aider financièrement, en plus d’investir dans la recherche clinique en oncologie pédiatrique.

Pour plus d’information sur le projet et pour soutenir Les Audacieuses, visitez audacieuses.tetesrasees.com. Pour faire directement un don au défi d'Audrey Morin, il suffit de cliquer ici.