Le Festival Beauceron de l’Érable revient en mai prochain

Le 31e Festival Beauceron de l’Érable se tiendra du 20 au 22 mai à l’espace Carpe Diem de Saint-Georges.

L'annonce a été faite ce matin, par les membres du nouveau comité organisateur, au siège social des Industries Bernard & Fils de Saint-Victor, qui est partenaire présentateur de l'événement.

La scène de l’Espace Carpe Diem, pour les trois journées de l’événement, accueillera tour à tour le groupe Dueling Pianos, Autour du feu avec Phil Lauzon et son band, Steven & Steeven, Monsieur André et son violoniste, La Grand’ Débâcle, Kaïn, Fiddle’n Folks et Jean-Philip Pothier.

Sur le site, on retrouvera également une zone gourmande qui rassemblera plus d’une quinzaine de marchands et camions de rue, qui offriront divers produits locaux et dégustations variées à saveur d’érable. On y tiendra aussi un marathon du plus grand mangeur de produits de l’érable.

Par ailleurs, une zone familiale comptera un manège de Beauce Carnaval et une mini-ferme ainsi que des animations de toutes sortes avec clowns et mascottes.

Enfin, le concours du Maître sucrier beauceron est lancé afin de trouver le meilleur sirop d'érable en Beauce. Les productrices et les producteurs intéressés à participer doivent faire parvenir un contenant de leur meilleure coulée avant le 30 avril. Les détails complets sont disponibles dès maintenant sur le site web du Festival.