COVID-19 : trois nouveaux décès en Chaudière-Appalaches

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) vient d'annoncer le lancement de son nouveau projet STOP à l’âgisme envers les femmes. Le tout est financé par le ministère Femmes et Égalité des genres Canada, plus précisément par le Fonds de réponse et de relance féministes, qui appuie des projets proposant des changements systémiques pour l’amélioration des conditions de vie des femmes.