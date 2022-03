Guerre en Ukraine: Sylvain Longchamps reste pour l'instant

La livraison à domicile de colis est de plus en plus fréquente et malheureusement les vols suivent la même tendance. C’est pourquoi la Sûreté du Québec invite les citoyens à faire preuve de prudence. Tout d’abord, il est recommandé de consulter les options offertes par les services de livraison. La collecte d’un colis à un point de dépôts dans votre localité ou à l’un des comptoirs de détail sécurisés est la manière la plus sûre.