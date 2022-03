Centraide franchit le cap record des 17 millions $

Pour la première fois de son histoire, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches franchit le considérable cap des 17 millions $ amassés lors de sa campagne de collecte de dons.

Ce montant record sera comme une bouffée d’air frais pour les organismes communautaires et les personnes les plus vulnérables de nos communautés, à un moment où nous en avons collectivement bien besoin, estiment les responsables de l'organisme.

« Ce résultat illustre qu’il est possible de créer du beau dans un contexte trouble. C’est un grand et beau message de la part de notre communauté, un message qu’on espérait, mais qu’on ne savait pas si fort », a indiqué Isabelle Genest, présidente-directrice générale de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. « Comme tous les ans, nous souhaitions augmenter le montant amassé pendant notre campagne de financement, mais nous n’aurions jamais pu prédire une telle hausse! Et ça illustre la compassion, la générosité, la mobilisation et la grande solidarité dont ont fait preuve les citoyennes et citoyens, ainsi que les organisations de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches afin de ne laisser personne derrière. »

Les 17 015 465 $ amassés sont également le fruit du travail exceptionnel de milliers de bénévoles qui mettent temps et énergie pour accroître l’impact de Centraide dans la lutte à la pauvreté, à l’exclusion et aux inégalités sociales.

Parmi ces dévoué.e.s bénévoles, mentionnons l’apport des quatre coprésident.e.s de la campagne de financement 2021, soit Alain Chandonnet, président et directeur général d’INO, Olga Farman, associée directrice chez Norton Rose Fulbright, Geneviève Fortier, chef de la direction chez Promutuel Assurance, et Jean St-Gelais, président du conseil d’administration de Beneva.

Rappelons que Centraide Québec, Chaudière-Appalaches appuie 215 organismes sur les deux territoires, qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans les faits, une personne sur cfinq a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide.