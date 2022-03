COVID-19 : remontée des hospitalisations en Chaudière-Appalaches

Le Georgien Dominic Bouchard a connu une très grande chance en remportant le gros lot de 500 000 $ la loterie Méga 360 de Loto-Québec. Ce charpentier-menuisier et père de famille était allé à l’épicerie pour acheter deux billets à gratter, mais malheureusement il n’en restait plus dans le présentoir. Par contre, la gérante en avait en réserve et lui en remit deux.