Bonne Saint-Patrick!

Aujourd’hui est le jour de la Saint-Patrick, où l’identité irlandaise est mise à l’honneur. Cette fête est très populaire au Canada et en particulier au Québec.

Il faut dire que le Canada et l’Irlande ont une histoire commune. Notre pays a servi de terre d’accueil aux Irlandais pendant de nombreuses années en fuyant la famine et la guerre.

De 1816 à 1860, on estime que sur les 1 million d’immigrants, 60 % étaient Irlandais. Et c’est par les ports de Québec et de Montréal qu’ils sont arrivés.

De nos jours, 15 % de la population canadienne est d’origine du pays du trèfle.

Origine de cette fête

Célébrée partout dans le monde où vivent des Irlandais, elle était au départ une fête chrétienne. Saint Patrick est avant tout le saint patron de l’Irlande. Au 5e siècle, ce missionnaire est venu partager le christianisme dans ce pays. La légende indique qu’il aurait pris un trèfle pour expliquer la Sainte-Trinité. Ainsi, le vert et le trèfle sont devenus l’emblème même de cette fête et du pays.

Il est vrai que maintenant, elle ressemble plus à une fête païenne avec ses défilés et la boisson en grande quantité. Malheureusement, depuis deux ans, les gens ne pouvant se rassembler ont dû revoir leur façon de festoyer.

Encore cette année, en Beauce, certains restaurants proposent des réjouissances, mais les grandes célébrations n’ont pas lieu.

Petite anecdote cocasse, au Québec, les gens considèrent qu’à cette fête, la météo a de fortes chances de se déchaîner et que la province subira la « Tempête de la Saint-Patrick ».

Avez-vous l'intention de célébrer le jour des Irlandais?