Un Beauceron remporte plus de 100 000 $ au Lotto 6/49

Le comité de suivi du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Etchemins lance un appel aux organismes, aux entreprises et aux coopératives du milieu agricole afin de recevoir une ou des propositions de projets qui favoriseront la commercialisation et la distribution en circuit court du secteur agricole. Cette initiative découle des mesures identifiées au plan d’action 2019-2023 du PDZA, adopté au conseil des maires de la MRC des Etchemins en février 2019, dans lequel il est ciblé d’appuyer le développement de la transformation et de la mise en marché des produits agroalimentaires et forestiers.