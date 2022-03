COVID-19 : plus personne aux soins intensifs dans la région

Le 3e Défi ski Leucan, qui était de retour à la station récréotouristique du Mont Adstock ce samedi 19 mars, a permis d'amasser 113 513$ afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer et leur famille. Après deux éditions modifiées en raison des consignes sanitaires, les plus de 135 participants à cette édition se sont mobilisés en grand nombre pour la cause. Durant la journée, ils ont pu vivre pour la première fois en présentiel le Défi ski Leucan, où animation, musique et ambiance festive étaient au rendez-vous.