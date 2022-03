Havre l'Éclaircie veut sensibiliser les milieux de travail

Voir la galerie de photos

« Milieux de travail alliés contre la violence conjugale » est un nouveau programme mis en place par l'organisme Havre l'Éclaircie afin de sensibiliser les employeurs, employés et syndicats à la violence faite aux femmes et aux enfants.

Le but est d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les impacts de la violence conjugale au travail.

Pour mieux comprendre cette initiative, EnBeauce.com a rencontré Isabelle Nolet, agente de sensibilisation de l'organisme, qui est responsable de ce projet.

« Le programme permettra au personnel de reconnaitre les signes de la violence conjugale et de savoir comment réagir auprès de la personne victime. Pour de nombreuses femmes, leur emploi est le seul endroit où le partenaire n’a pas de contrôle. Un environnement de travail sécuritaire et soutenant offrira l’opportunité à ces femmes de s’ouvrir sur leur situation », a expliqué Isabelle Nolet.

Il faut savoir qu'au-delà des effets sur les victimes directes, la violence conjugale a des répercussions importantes sur l'ensemble du milieu de travail : dégradation du climat de travail, instabilité, perte d'expertise et de personnel, enjeux de sécurité, etc. En prévenant ces situations, les employeurs contribuent à la protection et à la sécurité des victimes et de leurs équipes. Avec ce nouveau programme, les organisations pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé et gratuit pour déployer des actions adaptées à leur milieu.

Écoutez l'entrevue vidéo complète avec Isabelle Nolet dans cet article.