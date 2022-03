Le Comité d’Aide de Beauceville s'est doté de convoyeurs

Le Comité d’Aide de Beauceville s'est doté de deux convoyeurs grâce au don de 2 500 $ reçu de la part de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière.

Grâce à cette nouvelle acquisition, le travail de déchargement des denrées provenant de Moisson Beauce sera plus facile. De plus, cela diminuera les risques de blessures chez les employés et bénévoles.

Le but de l’organisme est de subvenir aux besoins des personnes les plus vulnérables dans la communauté.