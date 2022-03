COVID-19 : une recrudescence de la propagation en Chaudière-Appalaches

Le Québec serait bel et bien dans une 6e vague de la pandémie de la COVID-19.

En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux doit en faire l’annonce officelle sous peu, en se basant sur le rapport de l’Institut national de la santé publique (INSPQ).

D'ailleurs, selon les données du CISSS régional, Chaudière-Appalaches n'échappe pas à la tendance de l'augmentation des cas et surtout de la transmission. Elle est de plus en plus rapide en raison de l'arrivée du sous-variant BA-2.

On observe une hausse constante des cas COVID détectés par tests PCR au cours des quatre dernières semaines:

-Semaine du 27 février au 5 mars: 693 avec un taux d'incidence quotidien moyen de 22,9

-Semaine du 6 au 12 mars: 720 cas avec un taux d'incidence quotidien moyen de 23,8

-Semaine du 13 au 19 mars: 1 058 cas avec un taux d'incidence quotidien moyen de 34,9

-Semaine du 20 au 26 mars: 1 167 cas avec un taux d'incidence quotidien moyen de 38,5.

Selon les données, le virus est toujours en circulation dans la communauté, même si la vie semble reprendre son cours normal. Ce serait les allègements dans les mesures sanitaires et également l’augmentation des contacts sociaux qui en seraient la cause.

Occupation dans les hôpitaux de la région

Le territoire de Chaudière-Appalaches demeure l’une des régions au Québec où le taux d’occupation des urgences est le plus élevé. L’Hôtel-Dieu de Lévis et l’Hôpital de Thetford Mines dépassent largement leur capacité d’accueil avec 159 % et 150 %.

L’hôpital de Montmagny s’en tire bien avec 70 % de taux d’occupation, tandis que Saint-Georges est à 86 %.

Consignes de sécurité

Le CISSS-CA rappelle qu’à ce stade de la pandémie, il faut apprendre à vivre avec la COVID, mais qu’il faut rester prudent. Lorsque vous avez des symptômes, vous devez rester à la maison et faire un test rapide. Un minimum de 5 jours d’isolement total est requis ou tant est aussi longtemps que les symptômes demeurent.

Par la suite, vous devez continuer à garder vos distances, porter un masque en tout temps et limiter vos contacts sociaux, particulièrement avec les personnes vulnérables.

Le vaccin n’empêche pas la contagion, mais il diminue le risque d’hospitalisations et de décès. Le but est d’éviter l’engorgement des hôpitaux.

« C’est important de se rappeler aussi les bonnes pratiques de prévention et contrôle des infections qui fonctionnent pour toutes les infections, et cela fera partie de l’équation pour bien apprendre à vivre avec la COVID dans le quotidien. Appliquer l’étiquette respiratoire, le lavage des mains et la vaccination qui reste le meilleur moyen de se protéger », rappellent les autorités.