Appui pour les proches aidants: 2,9 M$ en Chaudière-Appalaches

C’est avec profonde tristesse que Ville de Saint-Georges a appris le décès de Sr Denise Rodrigue. Le maire et le conseil municipal offrent leurs sincères condoléances aux membres de la famille et de la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur. Née en 1928 à Saint-Georges, 4e d’une famille de 13 enfants, Sr Rodrigue a fait ses études primaires et secondaires au Couvent des sœurs du Bon-Pasteur et son noviciat chez les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec. Après une riche carrière en enseignement, elle fut notamment Supérieure générale de la congrégation des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec (1985-1997). À son retour dans sa ville natale (1997) elle occupe les fonctions de supérieure et économe à la résidence Bon-Pasteur de Saint-Georges (1998-2007).