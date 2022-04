Partage au Masculin : cultiver l’authenticité

Le 7 avril, à partir de 19 h, sous la formule visioconférence, Partage au Masculin tiendra son café-discussion sous le thème « Cultiver l’authenticité ». Cet évènement est accessible à tous les hommes qu'importe d'où ils viennent.

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux, dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.

« L’authenticité est une des valeurs les plus recherchées par les gens, dans tous les domaines, comme en voyage, par exemple, on veut goûter à la cuisine authentique du pays, on veut rencontrer les gens de la place. À l’ère des médias sociaux et de la culture de l’image, étrangement, nous réclamons davantage d’authenticité chez les gens qui s’affichent sur le marché de l’amour. Mais qu’est-ce que ça signifie, au juste, être authentique ? Est-ce qu’on peut cultiver l’authenticité ? »

Pour s'inscrire ou avoir plus d'informations, vous pouvez appeler au 418 228-7682.