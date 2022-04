La Légion royale remet 500$ à la sergent Justine Mathieu

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, viennent d'annoncer le début d’importants travaux de réaménagement au département de médecine nucléaire de l’Hôpital de Saint-Georges. Évalués à 950 000 $, ces travaux permettront de moderniser et d’adapter les lieux afin qu’ils soient conformes aux nouvelles normes de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.