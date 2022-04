La Marche pour l’Alzheimer se tiendra le 29 mai à Saint-Georges

La Marche pour l’Alzheimer de la région Chaudière-Appalaches aura lieu en présentiel le dimanche 29 mai prochain à partir du site de l’Espace Carpe Diem avec le parcours sur l'Île Pozer à Saint-Georges.

Cette activité sera sous la coprésidence d’honneur de Bianca Dupuis, directrice générale chez Portes et Fenêtres Abritek et de Stéphane Dumas, président et chef de la direction chez Lemieux Nolet.

La marche sera offerte cette année en formule hybride, avec un volet virtuel, qui permettra aux personnes qui ne pourront se déplacer, de contribuer à cette campagne de financement, a expliqué en conférence de presse le président du comité d'organisation, Bernard Poulin,

L'objectif est de 25 000 $ « mais les objectifs, c'est fait pour être dépassé et l'an. dernier, on a amassé près de 50 000 $ », a fait remarquer la directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Sonia Nadeau.

Pour les participants qui se rendront sur place à Saint-Georges, l'inscription se fera à partir de 9 h et le départ de la marche s'effectuera à 10 h. Les dons pour la campagne seront possibles avant, pendant et après le jour de l’événement. Des prix de présences seront tirés au hasard parmi les marcheurs et les élites, qui auront amassé 200 $ et plus, seront éligibles au tirage d’un forfait au Château Laurier.

Les intéressés peuvent se rendre sur le site Web marchepourlalzheimer.ca et sélectionner l'emplacement de Saint-Georges. Vous pouvez a/insi faire un don à l’événement, former une équipe, joindre une équipe ou vous inscrire individuellement. Il sera possible pour les gens de tout Chaudière-Appalaches, qui ne pourront être présents à Saint-Georges, de créer leurs propres événements et de faire parvenir leurs vidéos et/ou de faire leurs dons en ligne, avant, pendant et après la marche.

La collecte de dons s'effectuera également dans les cinq chocolateries La Pralinière, (Saint-Prosper, Lac-Etchemin, Notre-Dame-des-Pins et Saint-Georges), le jour même de la marche alors que pour chaque cornet vendu, 1$ sera remis à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. « Peu importe le résultat des ventes cette journée-là, nous donnerons un minimum de 1000 $ », a signalé le propriétaire des commerces, Samuel Pépin.

Troubles cognitifs: plus de 11 000 personnes

Plus de 11 000 personnes vivent avec un trouble neurocognitif majeur, dont la maladie d’Alzheimer, en Chaudière-Appalaches et ce nombre doublera en l’espace d’une génération, a fait remarquer Sonia Nadeau.

Depuis septembre 2020, la Société Alzheimer en collaboration avec le CISSS régional, a ouvert une Maison Gilles-Carle en Chaudière-Appalaches, située à Saint-René, qui offre un service de répit-hébergement et une halte répit de jour, très apprécié autant des personnes atteintes de troubles cognitifs que des proches-aidants.

Mme Nadeau a confirmé qu'un projet d'ouverture d'une deuxième maison du genre sur le territoire administratif était présentement « à l'étude. »