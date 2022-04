Les deux ADOberge de Chaudière-Appalaches seront rénovées

En juin dernier, l’ADOberge Chaudière-Appalaches a reçu un soutien financier du gouvernement du Québec pour entreprendre des rénovations visant à améliorer la qualité de vie des jeunes hébergés à Lévis et à Saint-Georges.

Les travaux toucheront l’insonorisation et le rajeunissement des maisons. Malheureusement, pour celle de Lévis, il ne sera pas possible de maintenir l’hébergement du 14 avril au 16 mai. À Saint-Georges, la résidence restera ouverte, malgré les rénovations.

D’ailleurs, les améliorations de l’insonorisation permettront aux jeunes de discuter avec leur intervenant en toute confidentialité dans chacune des pièces. Des travaux esthétiques pour rénover et remplacer certains planchers, ainsi que des travaux de peinture viendront compléter cette phase des travaux. Au final, une grande partie de la maison de Lévis sera rajeunie par ces travaux.

Marc-Antoine Boisvert, directeur général de L’ADOberge mentionne : « Évidemment, nous ne souhaitons jamais interrompre le service d’hébergement pour les ados puisqu’il s’agit de notre service principal, mais poursuive les séjours pendant les travaux n’était malheureusement pas une possibilité. Dû a l’ampleur des travaux, le milieu de vie n’aurait pas été adéquat pour que les jeunes bénéficient réellement de leurs séjours chez nous et du fait même, la durée des travaux aurait probablement été allongée. Pour nous, il s’agit de la moins pire des décisions au niveau de nos services, afin de rouvrir le plus rapidement possible. Au courant des travaux, nous continuerons d’offrir des suivis à nos jeunes et aux familles. »

Les travaux à Saint-Georges seront de moins grandes envergures et la période de rénovation sera plus courte. De plus, l’espace de la maison permet de réaménager les locaux pour maintenir le service.

Enfin, les travaux dans les deux hébergements n’auront pas lieu en même temps ce qui permettra d’assurer une continuité de service avec le minimum d’impact.

Finalement, une partie de la subvention sera utilisée pour améliorer les cours extérieures de Lévis et Saint- Georges au courant de l’été. Les jeunes auront accès à des cours mieux aménagés leur permettant de profiter davantage du terrain extérieur pendant la belle saison. Ces travaux n’affecteront pas le service d’hébergement.