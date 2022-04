COVID-19 : les hospitalisations sont stables

La Marche pour l’Alzheimer de la région Chaudière-Appalaches aura lieu en présentiel le dimanche 29 mai prochain à partir du site de l’Espace Carpe Diem avec le parcours sur l'Île Pozer à Saint-Georges. Cette activité sera sous la coprésidence d’honneur de Bianca Dupuis, directrice générale chez Portes et Fenêtres Abritek et de Stéphane Dumas, président et chef de la direction chez Lemieux Nolet.