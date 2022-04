Saint-Georges: le Café du maire de retour le 24 avril

Le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin, reprendra son activité de rencontre avec les citoyennes et les citoyens dès le 24 avril au centre culturel Marie-Fitzbach.

Après une pause forcée en raison de la pandémie de COVID-19, le maire et les élus des différents districts ont enfin pu annoncer le retour des Cafés du maire. L’occasion pour les résidents d’échanger avec leur conseiller ou conseillère de quartier, à propos des enjeux, dossiers ou projets qui les touchent plus particulièrement.

« Nous profitions de l’arrivée des beaux jours pour rétablir ce contact direct et privilégié avec vous citoyennes et citoyens de Saint-Georges. À tous : cordiale bienvenue et au plaisir de vous retrouver, en santé ! », d’indiquer le maire Claude Morin.

Ainsi, la prochaine rencontre aura lieu le dimanche 24 avril, de10 h à midi, au deuxième étage du centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges.

Notons que cette activité sera réalisée selon les consignes sanitaires en vigueur à cette date.