Défi têtes rasées Leucan: Audrey Morin veut dépasser son objectif de collecte

La pharmacienne Audrey Morin, qui participe ce dimanche 24 avril au Défi têtes rasées Leucan, aimerait bien dépasser l'objectif de collecte de fonds qu'elle s'est fixé au départ de l'aventure.

En effet, la résidente de Saint-Martin, qui fait partie des Audacieuses, ce groupe de 10 femmes du Québec qui ont accepté de se raser les cheveux pour la cause, aimerait récolter au total 25 000 $ (et même plus!) d'ici la tenue de l'événement, alors que son premier objectif de 20 000 $ est déjà atteint.

« Je lance un appel aux dons jusqu’au rasage », a-t-elle déclaré lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

La jeune femmes d'affaires et jeune mère de famille explique aussi qu'elle « ne pouvait absolument pas dire non » lorsque la direction de Proxim l'a approchée pour lui demander de représenter la bannière dans le projet Les Audacieuses.

Depuis le début de la campagne, Audrey a travaillé sans relâche pour amasser des dons pour soutenir la cause de Leucan, ce qui lui a permis de dépasser son objectif individuel initial de 20 000 $. Elle est plus qu'enchantée de la réponse de la communauté à sa démarche. L’Audacieuse veut aller plus loin : « Je souhaite faire la plus grande collecte possible et aider Leucan à poursuivre sa mission de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. »

Il est possible d’appuyer sa collecte et de l’aider à atteindre son nouvel objectif en visitant le audacieuses.tetesrasees.com/femme/audrey-morin ou simplement en cliquant ici.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec l'Audacieuse Audrey Morin.