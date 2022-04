Un entrainement de boxe au profit du Bercail

Directeur approvisionnement chez RCM Modulaire, Nicolas Grenier a fait appel à des collègues et des collaborateurs pour participer à un entrainement de boxe au profit de l'organisme Au Bercail de Saint-Georges.

La rencontre sportive s'est déroulée hier entre 13 h et 14 h, chez Unis Boxe Beauce, et a permis de récolter 1 050 $.

L'objectif était d'amasser des dons pour un organisme tout en promouvant l’activité physique. « Il y en a qui ont trouvé ça dur côté cardio, mais c'était le but. Depuis le confinement l'activité physique a été mise de côté donc ça a fait du bien à tout le monde et c'était bien de voir plusieurs entreprises de la région ensemble », a expliqué l'initiateur du projet. Il a ajouté que la cause tenait à coeur à son équipe puisque c'est un organisme qui apporte beaucoup à ceux qui en bénéficient à Saint-Georges.

Fort de son succès, le projet devrait connaître une prochaine édition l'an prochain et a inspiré d'autres employés à organiser des événements similaires à l'avenir.

Qui plus est, RCM Modulaire de Saint-Benoît-Labre participera au défi de course du Bercail, qui aura lieu à Saint-Georges, le 11 juin prochain.

Les 12 entreprises de la région qui se sont mobilisées sont :