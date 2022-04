La Fondation Santé Beauce-Etchemin amasse près de 575 000 $

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a amassé 574 285 $ à l'issue de sa campagne de financement 2021-2022 qui vient de se terminer.

« Nous sommes très heureux de ce résultat et des plus reconnaissants envers la population. Au départ, au printemps dernier, la demande du CISSS de Chaudière-Appalaches pour l’acquisition d’équipements médicaux à l’Hôpital de Saint-Georges, les CLSC et les CHSLD de la Beauce comptait 51 appareils et totalisait six cent quinze mille dollars (615 000 $). En cours d’année, ils ont revu ou reporté l’achat de certains appareils, de sorte qu’au final nous sommes en mesure de répondre à l’ensemble de tous les besoins exprimés avec la campagne », a indiqué la présidente de la FSBE, Manon Veilleux, par voie de communiqué de presse.

Cette réussite collective va au soutien des médecins, du personnel et des retraités du réseau de la santé, des institutions financières, des municipalités, des entrepreneurs et commerces de la région, mais aussi à l’ensemble de la population qui, par le biais du publipostage et du télémarketing contribue à appuyer la cause de la santé en Beauce-Etchemin, estiment les responsables de la fondation.

« Une fois de plus, la Fondation Santé Beauce-Etchemin a réalisé une campagne exceptionnelle. Grâce aux dons amassés auprès de la population et des gens d’affaires de la région par la Fondation, nous pourrons bonifier les soins et services offerts aux usagers. Je remercie très sincèrement tous les généreux donateurs ainsi que toute l’équipe de la Fondation pour ce grand succès », a commenté le président-directeur général par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard.

Notons qu'une seconde tour endoscopique sera livrée à l’été à l’Hôpital de Saint-Georges. Plusieurs équipements, achetés par le biais des fonds amassés par la Fondation, sont déjà opérationnels dans divers départements, notamment l’appareil de désinfection en ultrasonographie, le fauteuil de traitement ajouté en dialyse, les moniteurs de signes vitaux, et l’approche adaptée auprès des personnes âgées en centre d’hébergement à Beauceville et à Saint-Georges.