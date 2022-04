Le 24DH St-Georges Ford de retour sur la glace les 7 et 8 mai

Les membres du comité organisateur du 24DH St-Georges Ford ont indiqué ce matin le retour de cet événement, qui en est à sa 7e édition, pour la fin de semaine des 7 et 8 mai prochains au Centre sportif Lacroix-Dutil.

C'est lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de St-Georges Ford que l'organisation en a fait l'annonce.

La formule sera la même que pour les éditions précédentes. Deux équipes de 25 joueurs chacune, le CRB Construction et Hockey Zone, s'affronteront durant cette partie de 24 heures. Le match débutera à 10 h 25 le samedi pour se terminer à 10 h 25 le dimanche.

Il y aura l'accès à une patinoire pour les enfants et la présentation des joueurs se fera à 9 h 50 le samedi.

Carl Breton, membre du comité d'organisation, a dit avec une certaine retenue que l'objectif de cette 7e édition serait idéalement de 50 000 $. Tous les fonds s'en vont à la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Au fil du temps, de nombreux outils médicaux ont pu être achetés grâce au 24DH. Cette année, l'argent sera investi dans la création d'un espace de jeux pour les enfants au sein d'un parc vert qui verra le jour prochainement à l'arrière de l'hôpital de Saint-Georges.

Un soutien financier important

Les commanditaires ont permis le retour de cette rencontre, il s'agit de St-Georges Ford, CRB Construction et Hockey Zone.

« C'est une belle cause, on sait où s'en va l'argent qu'on ramasse. Pour nous c'est une fierté, car il y a beaucoup de travail derrière ça », a indiqué Jean-François Vachon, président de St-Georges Ford.

CRB Construction et Hockey Zone ont également souligné l'importance de la cause et du fait que ça sert aux gens d'ici. « Ce n'est pas la première année qu'on s'implique et ce ne sera pas la dernière non plus », ont-ils précisé.

24 DH Saint-Georges Ford – Édition Dek

Rappelons que l'été passé, le 24DH St-Georges Ford avait choisi de se renouveler avec une formule de DekHockey puisque l'événement sur glace avait dû être reporté deux fois à cause de la pandémie.

Cet événement avait amassé 36 000 $ en dons.

« Ça a permis aux joueurs de garder le feu sacré et un engouement pour repartir l'événement sur glace cette année », a ajouté François Dupuis, également membre du comité.

Notons également que cette rencontre a été nommée Événement sportif de l'année au Gala du mérite sportif beauceron. Il devrait y avoir une deuxième édition cette année.