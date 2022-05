Le Partage au masculin aborde la confiance en soi

Après avoir abordé le thème de l’authenticité lors du café-discussion d’avril, le Partage au masculin poursuit dans la même veine en abordant la confiance en soi, puisque celle-ci est au cœur de l’authenticité de la personne.

« La confiance en soi concerne notre capacité à être et à assumer qui on est, notre capacité à faire, aussi. C’est une reconnaissance de nos savoir-faire et de nos savoir-être », a précisé l'organisme dans son communiqué de presse annonçant la rencontre.

Ainsi, ce prochain café-discussion se tiendra ce jeudi 5 mai, à compter de 19h, sous la formule visioconférence (Zoom), accessible à tous les hommes de Chaudière-Appalaches, et même d’ailleurs au Québec. Pour en savoir davantage : [email protected]

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux, dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.