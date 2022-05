COVID-19 : les hospitalisations en Beauce demeurent stables

L’APEDAH et plus Beauce-Etchemins a reçu un soutien financier de 14 728 $ de la part du ministère de l’Éducation via PRECA. Grâce à cet appui, l’organisme offrira gratuitement son programme de stimulation du langage « À vous de jouer » à 60 familles en Robert-Cliche. « Puisque le développement global des jeunes est une priorité sociale et ...