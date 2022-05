Un appel à la mobilisation de tous les Québécois

Les États généraux sur les conditions de vie des aînés se sont tenus hier à Québec, une première dans l’histoire de la province.

Plus de 90 personnes, représentant 45 organisations issues de tous les horizons, du milieu associatif, politique et de la société civile, étaient réunies afin d’identifier les solutions à mettre en œuvre pour garantir à toutes les personnes âgées des conditions de vie sous le signe du bien-être et de la dignité.

Les participants ont échangé et débattu tout au long de la journée autour des quatre thèmes : Santé, Participation citoyenne, Défense des droits et Finances. Les discussions ont été collées à la réalité du terrain, et ont mené les participants des États généraux à s’entendre sur une déclaration commune.

Cette déclaration produite lors des États généraux sur les conditions de vie des aînés exige des actions immédiates et pérennes en plus d’interpeller l’ensemble des Québécois.

« Aujourd’hui, nous avons assisté à un véritable passage à l’action pour la dignité des aînés du Québec. Les États généraux ont permis de prioriser les meilleures solutions, celles qui permettront de répondre à l’important défi démographique auquel le Québec est confronté », a expliqué Lise Lapointe, porte-parole de la Coalition.

Voici la déclaration commune qui a été adoptée le 3 mai:

Parmi les principales actions à mettre en oeuvre dès maintenant, les participantes et participants aux États généraux exigent :

- Que la priorité absolue soit accordée au soutien à domicile pour assurer la dignité et la sécurité des personnes aînées et en respectant le droit à chacun de vivre et de vieillir là où il le souhaite, le plus longtemps possible.

- Un financement public et universel de la prestation des soins et services de santé dédiés aux personnes aînées. Par ailleurs, le gouvernement fédéral doit accroître les transferts en santé. Enfin, les différents paliers de gouvernement doivent agir en concertation et promptement dans le meilleur intérêt des personnes aînées.

- Que la qualité des soins soit rehaussée dans les établissements de soins de longue durée. Plusieurs modèles d’habitation diversifiés et humains doivent être offerts. Il est nécessaire dans tous les cas que l’autonomie décisionnelle et les droits des personnes soient respectés.

- Que les personnes aînées aient accès à une sécurité financière et à des revenus viables.

- Que l’inclusion sociale et la participation citoyenne des personnes aînées soient reconnus comme contribuant grandement à la santé et au mieux vieillir.

- Que des actions soient mises en œuvre pour contrer l’isolement des personnes aînées et que la société québécoise s’engage quant à sa responsabilité collective à l’égard du temps consacré aux personnes aînées.

- Que la bientraitance devienne une valeur fondamentale de la société québécoise, en mettant notamment fin à l’âgisme et à la maltraitance sous toutes ses formes.

- Que le Québec se souvienne des victimes de la COVID-19 et qu’il se distingue par la satisfaction des personnes aînées à l’égard des services publics qui leur sont rendus.

La mobilisation pour la dignité des personnes aînées devra se poursuivre au cours des prochains jours, des prochains mois, des prochaines années. C’est toute une société qui est concernée et qui doit opérer des changements profonds.