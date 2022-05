La 13e campagne de la SAQ au profit des Banques alimentaires du Québec est lancée

La campagne de la Société des alcools du Québec (SAQ) organisée annuellement au profit des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est de retour dès aujourd'hui.

Ainsi, jusqu'au 11 mai, pour chaque produit québécois vendu, la SAQ remettra un repas au réseau des BAQ.

Durant cette période, les clients sont invités également à faire un don à la caisse dans le réseau des succursales. Il est également possible de faire un don en ligne en tout temps sur le site internet les Banques alimentaires du Québec.

De plus, comme c’est le cas tout au cours de l’année, l’achat des produits d’emballage demeure un moyen efficace de contribuer à la cause. Pour chaque produit d’emballage vendu, une partie des profits liés à la vente de ces articles est versée directement à l’ensemble des membres du réseau des BAQ aux quatre coins du Québec.

Une campagne nécessaire

« La précarité alimentaire est plus que jamais un enjeu pour trop de gens. De plus en plus de Québécois font appel aux BAQ pour se nourrir convenablement. En effet, notre soutien est essentiel et toutes nos équipes sont mobilisées pour sensibiliser les clients et les inviter à être généreux. Soyons bienveillants les uns envers les autres », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Avec les effets de la pandémie sur l’économie et le contexte inflationniste des derniers mois, les BAQ ont enregistré une augmentation exceptionnelle de 50 % des demandes, et ce, partout au Québec.

« Avec la hausse des coûts des aliments et des frais de transport, on est heureux de pouvoir compter sur le soutien de fidèles partenaires telle que la SAQ. Pour une 13e année consécutive, la SAQ, ses employés et sa clientèle démontrent leur appui à la cause de la sécurité alimentaire pour tous. Merci du fond du cœur! », a souligné Lisa Faucher, directrice générale par intérim de Moisson Beauce.