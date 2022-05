Le mois du Vélo, adoptez de bonnes pratiques

Du 1er au 31 mai, c’est le mois du Vélo. La Sûreté du Québec veut rappeler à tous les cyclistes d’adopter des comportements préventifs et de respecter le Code de la sécurité routière.

Tous les ans, il y a malheureusement plusieurs accidents concernant des cyclistes et il y a souvent moyen d’éviter ces accidents. Plusieurs règles sont à respecter par la loi. Par exemple, la signalisation et les feux de circulation. Il y a aussi des interdictions, comme celles de circuler sur un trottoir, sauf en cas de nécessité ou si la signalisation l’exige ou le permet. Le port des écouteurs sur les oreilles et texter est également proscrit.

La SQ rappelle qu’en cas d’infractions, le contrevenant peut recevoir des amendes.

Voici quelques règles de sécurité à suivre lorsque l’on circule à vélo.

Respecter la signalisation

Le cycliste doit se conformer en tout temps aux panneaux et aux feux de circulation. Il doit par exemple s’immobiliser complètement à un feu rouge ou à un panneau d'arrêt, même si la voie est libre.

Respecter la priorité

À un passage pour piétons, s’arrêter dès qu’un piéton s’y engage ou manifeste clairement son intention de traverser, par exemple, s’il attend sur le trottoir qui borde le passage pour piétons, s’il fait un signe de la main, qu’un contact visuel a été établi avec lui, etc.

Circuler du bon côté

Sur la chaussée, circuler aussi près que possible du côté droit, tout en tenant compte de l’état de la chaussée et des risques d’emportiérage, et dans le même sens de la circulation. Le cycliste peut quitter sa position :

pour effectuer un virage à gauche

s’il est autorisé à circuler à contresens

en cas de nécessité

Sur l’accotement, rouler dans le sens de la circulation ou le sens indiqué par une signalisation.

Signaler ses intentions

D’une façon continue et sur une distance suffisante pour être bien vu par les autres usagers, il faut signaler ses intentions, à moins que la manœuvre ne mette en péril sa sécurité.

Circuler à la file

En groupe, circuler à la file (non côte à côte) :

le groupe peut être formé d’un maximum de 15 cyclistes

s'il y a plus de 15 cyclistes, il faut former un autre groupe

Se positionner adéquatement

Le cycliste doit demeurer à califourchon (une jambe de chaque côté du vélo) et tenir le guidon.