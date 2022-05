Collecte mobile à Saint-Georges: Moisson Beauce lance un appel à la solidarité

Moisson Beauce lance un appel à la population pour la deuxième édition de la Collecte mobile à domicile, en collaboration avec Telus, qui se tiendra à Saint-Georges ce dimanche, 15 mai.

Ce jour-là, des dizaines de bénévoles et ambassadeurs communautaires de Telus sillonneront les rues de la ville pour y récolter les denrées non périssables que les citoyens pourront préalablement laisser à l’extérieur de leur maison. Ceux-ci arpenteront l’est de la rivière Chaudière en avant-midi et le secteur ouest en après-midi.

« Les effets combinés de la pandémie et de l’inflation continuent d’impacter les familles et individus de la région, et les besoins pour des dépannages alimentaires sont toujours aussi importants auprès du réseau de 55 organismes soutenus par Moisson Beauce », a souligné Lisa Faucher, directrice générale par intérim de l'organisme. À cela, elle ajoute que la première édition, en 2020, avait connu un grand succès et permis à des centaines d’adultes et d’enfants dans le besoin de manger à leur faim et de vivre en santé dans la dignité.

Une collecte sans contact

Les bénévoles circuleront avec des véhicules identifiés Telus dans les différents quartiers pour récupérer les dons alimentaires laissés à l’extérieur, sur les balcons ou dans les entrées, par la population, que ce soit des denrées non périssables ou des produits d’hygiène personnelle.

Ils klaxonneront pour aviser la population de leur présence, puis circuleront à pied dans les rues pour rapporter les denrées dans le véhicule en question.

Pour accommoder le plus grand nombre de citoyens possibles, deux points de chute permettront également de collecter les dons de nourriture : au IGA Rodrigue et Filles (du côté ouest de la ville) et à l’hôtel de ville (entrée face au Georgesville).

Pour connaître tous les détails de l’événement ou encore faire un don monétaire, visitez le site internet de Moisson Beauce.

Une première édition réussie

En 2020, la première édition de la collecte en Beauce avait contribué à amasser 3 000 kilogrammes de denrées, soit une valeur de 14 000 $, à un moment où les citoyens étaient impactés par la première vague de la pandémie.

La générosité de plus 600 foyers de Saint-Georges avait permis d’effectuer plus de 350 dépannages alimentaires.