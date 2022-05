Les soeurs Lachance récidivent avec une sixième levée de fonds

Les soeurs Audrey et Christina Lachance, d'East Broughton, participent pour une sixième année à la levée de fond annuelle pour soutenir la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches.

Pour 2022, leur collecte consistera en une activité spéciale qui se déroulera ce samedi 14 mai à la Sucrerie d'Émilie d'East Broughton, alors que le comptoir laitier remettra 1$ pour chaque cornet de crème glacée qui sera vendue cette journée-là. Les soeurs Lachance espèrent « faire exploser » le montant qu'elles avaient recueilli l'an dernier, soit 4 400$. Elles seront aussi sur place pour recueillir les dons en argent.

C'est en mémoire de leur père décédé, Claude, qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer, que les jeunes femmes s'impliquent de la sorte.

« Notre papa a vécu avec la maladie plus de six ans. L’Alzheimer c’est une succession de deuils à faire, autant par la personne touchée que par ses proches. La perte d’autonomie, perte du permis de conduire, perte d’inhibition, perte de vie sociale, changement de milieu, perte de repères... et l’incompréhension qui vient avec tout ça. Pour les proches, c’est le deuil de la personne qu’on a si longtemps connu et qui disparaît peu à peu, le deuil de la relation comme elle était, le deuil des projets d’avenir, des discussions différentes. Mais c'était aussi la découverte de l'instant présent, la création d'un lien différent », a indiqué Audrey dans un message courriel.

« La Société Alzheimer est là pour soutenir les gens atteints et leurs proches, leur fournir du répit et du support. Ce sont des services essentiels pour aider les gens à passer au travers. C'est pourquoi nous continuons de nous impliquer, d'année en année », a déclaré Christina de son côté.

Rappelons aussi que La Marche pour l’Alzheimer de la région Chaudière-Appalaches aura lieu le dimanche 29 mai à partir du site de l’Espace Carpe Diem avec le parcours sur l'Île Pozer à Saint-Georges.