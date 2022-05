Ce samedi aura lieu le traditionnel lave-o-thon des scouts

C’est ce samedi 14 mai, de 9 h à 15 h, que les scouts du 49e groupe de Saint-Georges tiendront leur activité annuelle du lave-o-thon.

Le tout se passera dans le stationnement du magasin Canadian Tire.

L’organisation souhaite informer les citoyens qu’il est toujours possible de se procurer un billet le jour même de l’événement, au coût minime de 5$. En plus, de faire laver votre voiture, vous obtiendrez différents rabais chez plusieurs partenaires de la région.

Cette activité majeure de financement pour l’organisme permet de faire vivre différentes activités à aux scouts telles que des camps d’été à des coûts minimes pour les jeunes, en plus de financer une partie des autres camps durant l’année.

Rappelons que le 49e groupe scout existe depuis plus de 50 ans et permet aux jeunes de la région de vivre de belles activités basées sur les valeurs scouts telles que : l’entraide, le partage, le respect des autres et de l’environnement, la débrouillardise et l’ouverture sur le monde. La mission première est d’aider les jeunes à devenir des personnes équilibrées, mieux préparées qui contribuent à un monde meilleur.