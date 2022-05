Une conférence-atelier sur l’amour à deux au quotidien

Une activité visant à rapprocher des Québécois de souche et de nouveaux Québécois d’origine latino-américaine a réuni plus de 160 personnes au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, samedi dernier, dont plus de 60 Latinos de tous les âges. Musiques latine et country ont animé les gens à danser, allant jusqu’à « recruter » des Latinos à la ...