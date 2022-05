Les Georgiens étaient nombreux pour la Grande fête familiale

Les Georgiens étaient nombreux pour profiter des activités présentées pour la Grande fête familiale à l'Espace Carpe Diem ce dimanche.

Entre 10 h et 16 h, les participants ont pu profiter d'un « Food truck » offrant notamment des churros à l'érable et des nachos. Il y avait également des animations, de nombreux jeux gonflables et d'autres stands. Enfin, la Maison des jeunes Beauce-Sartigan vendait des confiseries tout en faisant la promotion de ses activités estivales. Le tout sur une ambiance sonore.

Trois chiens et leurs maitres ont aussi fait deux spectacles de « Frisbee freestyle » pour le plaisir des petits et des grands.

Malgré une forte, mais courte, pluie, les citoyens ont répondu présents.

L'heure était à l'amusement pour ces personnes qui profitent du retour à la normale, qui nous avait tant manqué après deux années de pandémie.