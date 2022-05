La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins a 30 ans

La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC BE) soulignait hier soir ses 30 ans d’existence, dans le cadre d’une soirée sous le thème de Perles et Bulles.

« Trente ans pour nous c’est l’avenir. Ça fait 30 ans qu’on existe, on est bien positionné dans la communauté, on est présent pour les organismes et la population. Alors on souhaite encore 30 ans d’existence et on se projette pour aller plus loin », a souligné Sarah Rodrigue, directrice générale de l’organisation.

Le thème Perles et Bulles a été choisi pour rappeler l’effervescence, la fête, la joie « et les perles ce sont nos organismes. »

Une soirée festive

Animée par Olivier Turcotte, cette soirée a permis à 220 travailleurs, bénévoles et partenaires du milieu communautaire de se regrouper au Club de Golf de Saint-Georges. Habituellement, le bal masqué annuel accueillait environ 150 personnes.

L’humeur était donc à la fête pour le premier rassemblement de nombreux participants après les deux années qu’on a connues. Évidemment, c’était également l’occasion pour plusieurs de réseauter et de mieux se connaître.

Quelques personnes ont pris la parole au cours de la soirée, notamment La Table nationale des Corporations de développement communautaire, qui a souligné l’implication de la CDC Beauce-Etchemins durant ses 30 ans d’existence.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et l’attachée politique du député de Beauce-Nord, Mélanie Gilbert, ont eux aussi appuyé cet anniversaire.

Finalement, c’était aussi l’opportunité de célébrer les près de 10 ans de carrière de Sarah Rodrigue au sein de la CDC BE.